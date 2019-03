Xuxa está de volta à TV

LANÇAMENTO:

A Rainha dos baixinhos está de volta: Xuxa ganha novo programa infantil com participações especiais.

O ‘Geração Xuxa’ vai contar com entrevistas, brincadeiras e vídeos de celebridades.

A loira divulgou a novidade na noite de quarta-feira, 27, em suas redes sociais. Geração Xuxa será um programa de entrevistas, em que a apresentadora irá tentar entender a nova geração de crianças, mas também interagindo de uma forma leve e engraçada. “Não sei o que está acontecendo com as crianças hoje em dia, na boa. Antes elas me adoravam e hoje em dia não querem nem saber.”, brincou a artista no vídeo de divulgação do programa.

Em seu Instagram, Xuxa escreveu sobre a novidade: “Dia 27 de março é meu aniversário, mas estou ganhando um presentão adiantado em poder voltar a ter um programa pra criança! Estreia dia 11 de março”. O talk show será transmitido pela plataforma digital PlayPlus, da Record TV.

O vídeo de divulgação ainda mostrou brevemente a participação especial de Sabrina Sato, Fábio Porchat, Kaká e Joelma, entre outras celebridades, e atiçou a curiosidades dos fãs. Tudo indica que os famosos irão compartilhar suas duvidas sobre o mundo infantil através de vídeos no formato de Stories.

Sabrina Sato e Xuxa com crianças no vídeo de divulgação