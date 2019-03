O ex-vereador e militante do PT (Partido dos Trabalhadores), Jurandir Benedito da Silva, o “Jura” comunicou na tarde de ontem que se desligou definitivamente do partido que foi sua bandeira durante 30 anos, ou seja, metade da sua vida já que está prestes a completar 60 anos de idade.

A desfiliação aconteceu por meio de um oficio endereçado a presidente do PT local, Rosa Chiqueto, com data do dia 26 passado. Entretanto Jura só se manifestou oficialmente na tarde de ontem (01). Ele também enviou um oficio comunicando a desfiliação da agremiação a Justiça Eleitoral da Comarca de Votuporanga.

Em nota ele explica:

“Aos meus amigos, familiares, amigos, dirigentes e filiados do PT. Em minha trajetória política sempre tive a coerência e o companheirismo como norte, assim após muita reflexão cheguei à conclusão que o meu ciclo no partido chegou ao fim.

É claro que mantenho as minhas convicções nas conquistas para Votuporanga e região, obtidas durante os governos Lula e Dilma e mais do que isso, guardarei vivo na minha memória todas as lutas, embates, batalhas, derrotas, vitórias que tivemos para que estes governos se tornassem realidade.

Hoje, no entanto, tenho a certeza que embora mantendo o mesmo respeito, eu e o Partido dos Trabalhadores seguiremos caminhos diferentes que poderão ou não levar a uma mesma direção.

Assim agradeço a todos, que de uma forma ou outra, me deram a oportunidade de vivenciar esta experiência, a trajetória política e pelos mandatos a mim conferidos. Tenho certeza que também contribui para a história do PT em Votuporanga e região. Me despeço, com a certeza que sempre seremos amigos.

Um fraternal abraços a todos, muito obrigado. (Jurandir Benedito da Silva)”

Jura comentou ontem sobre sua vida política. Ele conta que começou a militar politicamente no PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro) em 1980, com os professores Iris Barbieri e Walter Peresi e também com deputado Roberto Rollemberg, todos já falecidos.

Em 1986 se filiou ao PT e foi em 1988 que se elegeu vereador em Votuporanga. Concorreu como candidato político em seis eleições, ganhou em três; nas que não se elegeu, em uma, foi o 5º mais votado; em outra ocasião, o 3º mais votado, também sem êxito e nas ultimas eleições municipais, tentou novamente se eleger vereador, sendo o 12º mais votado, mas também não se elegeu.

Jura disse que o PT não esta acabando em Votuporanga, ao contrário, alguns saem, mas sempre entram novos filiados. “A turma do PT de Votuporanga é muito sensata, honesta, correta; malandros existem em qualquer partido, todo mundo sabe disso. Estou me desligando e alguns companheiros irão comigo, quero tentar um novo caminho”, disse.

Para ele ainda é cedo dizer qual o partido ele irá se filiar, mas adianta que estará firme e forte nas próximas eleições municipais.