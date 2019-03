CAV vence confronto direto e chega no G8

LINENSE 0 X 1 VOTUPORANGUENSE –

No confronto direto por uma vaga na próxima fase da Série A2 do Campeonato Paulista, a Votuporanguense levou a melhor pra cima do Linense e com gol de Paulo Henrique venceu por 1 a 0 dentro do estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins. O gol do lateral levou o time de Alberto Félix novamente para a briga pelo G8 ainda na abertura desta 10ª rodada, dependendo das demais partidas do final de semana.

Essa é a segunda vitória consecutiva da Votuporanguense, que vive um grande momento e já vinha de triunfo pra cima do líder Água Santa, por 3 a 1. Já o Linense segue com 13 pontos e não corre o risco de terminar a rodada fora do G8.

COMO FOI

O Linense tomou o controle do jogo no primeiro tempo. Mandante, o time de Júlio Sérgio dominou a posse de bola e tentava trabalhar com passes pelo meio, mas pecava principalmente nos erros individuais. Desligado, Diego Silva dava contra-ataques simples para o adversário, que também não conseguia passar pelo goleiro Bruno Pianisolla. A proposta da Votuporanguense era essa: usar a velocidade para surpreender.

Aos poucos o jogo foi caminhando para o intervalo com poucas chances reais de gol criadas. A Votuporanguense chegou a dar trabalho para o goleiro, mas nada que pudesse mexer no placar do jogo. O Linense, mesmo com a bola no pé, faltava aquele ‘toque refinado’ para tentar pegar a defesa desarmada. Jogando apenas o básico era difícil passar pela marcação do time de Votuporanga, uma das melhores da competição.

Com o segundo tempo o jogo ganhou um pouco mais de emoção. Júlio Sérgio apostou em algumas mudanças pontuais no time para tentar abrir um pouco mais o ataque e dar mais opções ofensivas. Poderia ter dado certo, mas o goleiro Bruno Pianisolla caminhava para ter uma noite de herói. Aos poucos a Votuporanguense conseguiu igualar a posse de bola e passou a criar oportunidades para decretar a vitória.

Depois de tanto insistir, aos 37 minutos, o time de Alberto Félix finalmente inaugurou o marcador. Em cobrança de escanteio pela direita, a marcação cochilou e, no bate e rebate dentro da grande área, a bola sobrou para Paulo Henrique, que completou para o fundo das redes cara a cara com o goleiro. Com a vantagem, o Votuporanguense trocou passes aguardando o apito final do árbitro.

PRÓXIMOS JOGOS

Na próxima sexta-feira, dia 8 de março, o Linense enfrenta o XV de Piracicaba no estádio Barão de Serra Negra, às 20 horas, pela 11ª rodada. Já o Votuporanguense recebe o Taubaté no sábado, às 15 horas, na Arena Plínio Marín, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2.