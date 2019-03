Com mistura de ritmos, OBA Festival atrai foliões e aquece economia

Carnaval de Votuporanga aposta em line-up plural com cerca de 20 atrações; festa começa neste sábado, dia 2; portões serão abertos a partir das 19h

A 13ª edição do OBA Festival começa neste sábado (2/3) em Votuporanga, com abertura dos portões às 19h, misturando ritmos e atraindo milhares de brasileiros e estrangeiros, que aquecem a economia regional. No line-up do maior Carnaval do Estado de São Paulo e um dos principais do Brasil, há estrelas do axé music, ícones do funk, banda de rock nacional, nomes consagrados do sertanejo universitário e até um dos DJs mais conhecidos do planeta. Uma folia de estilos musicais com cerca de 20 shows, divididos entre palco principal e trio elétrico.

O Mundo OBA, construído em uma área de 50 mil metros quadrados no Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”, na vicinal Ângelo Commar, gera 3 mil empregos, entre diretos e indiretos. Por dia, mais de 20 mil foliões vão desfrutar da estrutura da festa, dividida em três ambientes com all included: Pista, Camarote OBA e Camarote Premium by Café de La Musique. Isso sem contar o OBA Beach, uma praia montada ao lado da avenida principal com areia, paisagismo e até espaços para descanso de todos os foliões.

Shows e temáticas

As atrações no primeiro dia de OBA Festival 2019 sobem ao palco por volta das 21h. A abertura é com Jorge & Matheus e depois Open Farra, Batom na Cueca, Dennis DJ e Steve Aoki. O tema é a tradicional Festa do Pijama. Os foliões podem soltar a imaginação e investir em shorts, pijamas coloridos e até pantufas.

No domingo, dia 3, tem shows com Jota Quest por volta das 20h e depois Jerry Smith, Gusttavo Lima, Xand Avião e Léo Santana, com duas temáticas Praia e Branco.

Já na segunda-feira, dia 4, no line-up tem a partir das 21h Monobloco, Bonde do Tigrão, Cat Dealers, Wesley Safadão e A Zorra. O tema, sem dúvidas, foi um dos mais votados pelos foliões: Festa à Fantasia.

No último dia de OBA Festival 2019, terça-feira, dia 5, tem Tascya começa por volta das 17h, seguindo para Tomate e a dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano. Neste dia será a vez dos foliões usarem o tradicional abadá, uma vestimenta que simboliza o manto sagrado da micareta. Os horários estão sujeitos a alterações.

A organização do OBA Festival enfatiza que o importante é o folião entrar na brincadeira, curtir ao máximo os quatros dias de festa e lembra ainda que as temáticas, propostas em cada dia, não são obrigatórias.

O DJ residente do OBA Festival 2019 será o DJ Daniel das Micaretas, do programa Acelera Aê, da rádio carioca Rio FM, com apresentações todos os dias entre as principais atrações do palco principal.

Valores do 5º lote e diárias

Os valores do 5º lote são: Pista R$ 840,00, Camarote OBA R$ 1.190,00 e Camarote Premium by Café de La Musique R$ 1.840,00. Já os valores diários são Pista R$ 350,00, Camarote OBA R$ 500,00 e Camarote Premium by Café de La Musique R$ 800,00.

Os abadás podem ser comprados na portaria da festa ou pelos sites www.obafestival.com.br e também pelo www.guicheweb.com.br/oba.

Kits retirados no Mundo OBA

O kit do OBA Festival contém um abadá, uma caneca e uma pulseira de identificação. Neste sábado, dia 3, os foliões podem retirar os kits das 11h às 3h. No domingo, dia 3, e na segunda-feira, dia 4, o horário será das 15h às 3h. Na terça-feira, dia 5, das 14h às 22h. A troca de ingressos diários será feita no dia e na própria portaria do festival.