Comércio tem horário especial no Carnaval

Abertura especial será na segunda-feira de Carnaval e na quarta-feira de Cinzas.

Votuporanga – As lojas associadas à ACV – Associação Comercial de Votuporanga estarão abertas em esquema especial de atendimento. Na segunda-feira de Carnaval (4/3), como tem ocorrido nos últimos anos, o funcionamento será das 13h às 18h. As lojas fecham na terça-feira (5/3) e reabrem na quarta-feira de Cinzas (6/3), das 13h às 18h.

“O nosso comércio é referência na região pela diversidade que oferece. Aqui, a população encontra novidades, ofertas e muitos outros diferenciais”, destacou o presidente da ACV, Valdeci Merlotti, que também comentou o resultado da abertura no Carnaval. “A nossa expectativa é que as vendas aumentem 5% na comparação com o ano passado. Esse crescimento temos percebido ano após ano”, finalizou.

Após o Carnaval, a ACV inicia uma nova campanha da entidade, a “Liquida Votu”. A promoção trará para o comércio uma verdadeira liquidação. Os consumidores encontrarão ofertas preparadas exclusivamente pelos associados para a ação, que recebe o apoio da Airvo, Sebrae, Senai, Senac, Unifev, Prefeitura de Votuporanga e das Secretarias Municipais de Cultura e Turismo e também de Desenvolvimento Econômico.