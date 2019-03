FALECIMENTOS

Germano Cevada –

Faleceu nesta sexta-feira (01) Germano Cevada, aos 82 anos. Natural de Macaubal, teve como último endereço a rua Alfredo Rodrigues Simões, no bairro Santa Elisa, em Votuporanga. Ele trabalhava como agricultor e deixou os filhos Joelmir, Cleuza, Edvaldo (em memória), Marcia Cristina, Valmir e Patrícia. Seu sepultamento ocorreu nesta sexta-feira (01), às 17h, na Rosa Mística Cemitério e Crematório.

Jaime Ferreira da Silva

Faleceu nesta quinta-feira (28) Jaime Ferreira da Silva, aos 66 anos. Natural de Votuporanga, teve como último endereço a rua Amélio João Gossn, no bairro Palmeiras I, em Votuporanga. Ele trabalhava como lavrador e deixou os filhos Naiane, Nayara, Gleice Kelly, Weverton e Wellington (em memória). Seu sepultamento ocorreu nesta sexta-feira (01), às 16h30, no Cemitério Municipal ‘Petronilo Gonçalves da Silva’ de Votuporanga.

Maria Bonessa Salmin

Faleceu nesta quinta-feira (28) Maria Bonessa Salmin, aos 80 anos. Natural de Nhandeara, teve como último endereço a rua Leonardo Commar, no bairro Pozzobon, em Votuporanga. A do lar deixa os filhos Antônio e José, netos e familiares. Seu sepultamento ocorreu nesta sexta-feira (01), às 17h, no Cemitério Municipal ‘Petronilo Gonçalves da Silva’ de Votuporanga.

Francisca Pereira da Costa

Faleceu na última quarta-feira (27) Francisca Pereira da Costa, aos 74 anos. Natural de Colinas, teve como último endereço a rua Maria Amélia Silva Jamal, no bairro Jardim Tamargo, em Cardoso. Ela era aposentada e deixou a única filha Flávia, um neto e familiares. Seu sepultamento ocorreu nesta quinta-feira (28), às 10h, no Cemitério Municipal de Cardoso

Maria Augusta de Barros Silva

Faleceu nesta quinta-feira (28) Maria Augusta de Barros Silva, aos 87 anos. Natural de Ibirá, teve como último endereço a rua Paraná, no bairro Chácara das Paineiras, em Votuporanga. Ela era aposentada e deixou os filhos Adenilson, Maria Luisa, Rosangela, Roseli, Ademir e Ademilson (em memória), além de sete netos, dois bisnetos e familiares. Seu sepultamento ocorreu nesta sexta-feira (01), às 13h, no Cemitério Municipal ‘Petronilo Gonçalves da Silva’ de Votuporanga.

Maria Mainardi de Souza

Faleceu nesta quinta-feira (28) Maria Mainardi de Souza, aos 86 anos. Teve como último endereço a rua São Paulo, no bairro Santa Luzia, em Votuporanga. A do lar deixou os filhos Milton de Souza e Maísa de Souza, além de quatros netos, dois bisnetos e familiares. Seu sepultamento ocorreu nesta sexta-feira (01), às 16h, no Cemitério Municipal ‘Petronilo Gonçalves da Silva’ de Votuporanga.