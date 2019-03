FATO OU FAKE

É #FAKE que juiz mandou soltar homem que espancou paisagista por falta de provas.

Publicação com conteúdo falso circula nas redes sociais. Tribunal de Justiça confirma que suspeito continua preso preventivamente.

Circula pelas redes sociais uma publicação com a foto da paisagista Elaine Caparroz, espancada por quase quatro horas dentro de seu apartamento, no Rio, em 16 de fevereiro. Sobre a imagem, um título diz: “Juiz manda soltar homem que espancou mulher. Não existem provas contra ele.” A publicação é #FAKE.

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro diz que Vinicius Batista Serra segue preso preventivamente. A informação foi, inclusive, publicada no site do TJ na terça-feira (26),

A contrário do que diz a publicação falsa, o juiz Alexandre Abrahão Dias Teixeira, titular da 3ª Vara Criminal do Rio, aceitou a denúncia do Ministério Público e decretou a prisão preventiva de Serra. Lutador de jiu-jitsu, o agressor da paisagista foi acusado de tentativa de homicídio.

A divulgação da publicação falsa está no Facebook pelo menos desde 22 de fevereiro. E provocou declarações de desconfiança de usuários em relação à Justiça. “A Justiça brasileira é uma piada, sinônimo de impunidade”, diz um usuário. “Violência contra a mulher é ou não é crime?”, pergunta outra. “Que absurdo!!! Depois reclamam da polícia. É um tal de polícia prender e juiz soltar…”, afirma uma terceira.