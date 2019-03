Implantação da coleta seletiva completa um ano

VALENTIM – A implantação da Coleta Seletiva e do Ecotudo resolveram um problema antigo do aterro sanitário e garantiu renda para várias famílias do município, com a criação da Associação dos Catadores.

Nesta sexta-feira (1/3), a coleta seletiva em Valentim Gentil completa um ano, e mais de 200 toneladas de resíduos sólidos receberam o destino ambientalmente correto. Além de contribuir com o meio ambiente, aproximadamente 10 famílias que fazem parte da associação de catadores, que tem o apoio da prefeitura de Valentim Gentil, conseguem ter uma renda melhor.

A coleta seletiva é feita pela Prefeitura todas as terças e quintas-feiras e percorre todos os bairros da cidade. Nestes dias, porém, não são recolhidos os lixos comuns. Os materiais são levados ao Ecotudo, onde são separados e direcionados para a reciclagem. A população descartar os produtos diretamente no ecoponto que funciona todos os dias, inclusive aos finais de semana e feriados, das 8h às 18h.

Para preservar o meio ambiente e conseguir manter a cidade limpa, é importante a colaboração de todos os munícipes. “Pedimos a todos que ajudem na separação dos materiais. Vamos todos contribuir com o meio ambiente, isto é uma responsabilidade de cada um”, disse o prefeito Adilson Segura.