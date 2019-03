Vila América é contemplada com “Saúde que dá Prêmio”

Moradores da Rua Colômbia receberam notebook e bicicletas com a campanha da Santa Casa

Neste mês, os sortudos foram do bairro Vila América. Joana Elias Garcia Rodrigues foi a grande contemplada. “Auxilio desde quando o projeto teve início. Pretendo continuar colaborando, a Santa Casa já atendeu toda a minha família, incluindo meus sete filhos. Estou muito agradecida com o presente”, afirmou.

A vizinha Santa Pereira da Silva ficou muito feliz com a bicicleta. “Faz 10 anos que eu participo da campanha. Recebi uma ligação e prontamente quis ajudar. Tem muito doente que necessita do Hospital”, disse.

Maria Augusta Gibim Menezes também recebeu uma bicicleta. “É uma Instituição que acolhe muitos municípios da região. O povo precisa ajudar a manter os atendimentos. Estou muito feliz e espero incentivar outros”, afirmou.

Com valor a partir de R$5, o morador pode contribuir na conta de água com a Santa Casa, único que atende o Sistema Único da Saúde (SUS) da cidade. Além de fazer o bem, ele concorre a notebook todo mês e, no fim do ano, um carro zero quilômetro. São mais incentivos para promover a solidariedade e envolver toda a comunidade, porque os vizinhos que aderiram a ação também são contemplados!

Para comemorar o Dia do Profissional de Serviços Gerais, celebrado no último dia 22, a convidada para o sorteio deste mês foi a supervisora de Hotelaria do Hospital, Carla Angélica Cândido.

Carla explicou sobre a atuação destes colaboradores. “Os setores são interligados. São 70 funcionários de Higiene e Conservação, que cuidam de todo Hospital incluindo enfermarias, Centro Cirúrgico e Unidades de Terapias Intensivas (UTIs). Trinta são da Lavanderia e responsáveis por 40 toneladas de roupas por mês e três Camareiras organizam os quartos e preparam para a chegada dos pacientes”, afirmou.

Ela ressaltou a importância da campanha. “Toda ajuda é bem-vinda. Este dinheiro arrecadado é utilizado para a compra de materiais, beneficiando centenas de assistidos”, finalizou. O programa será exibido na TV Unifev neste sábado (2/3), a partir das 13h.